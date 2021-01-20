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Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Kyle O'Quinn kimdir nereli kaç yaşında?
Fenerbahçe Beko'nun 20 Ocak 2021 tarihinde transferini duyurduğu Kyle O'Quinn, kariyeri merak edilen oyuncu oldu. Dünyanın en prestijli basketbol ligi olan NBA'de mücadele eden Kyle O'Quinn, yeni dönemde Fenerbahçe Beko ile ligde ve Avrupa Arenasında boy gösterecek. Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Kyle O'Quinn kimdir nereli kaç yaşında?
Kyle O'Quinn 26 Mart 1990 tarihinde New York'ta dünyaya geldi. Kolej basketbolunu Norfolk State Spartans takımında oynamıştır. 2012 NBA Seçmeleri'nde Orlando Magic tarafından 49. sırada seçilmiştir.
20 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe Beko ile 2020-2021'nin sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.
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