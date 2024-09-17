Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Bonzie Colson: İsrail'de kendimi güvende hissetmedim

Haberin Devamı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Uluslararası Girit Turnuvası kapsamında Emporio Armani Milano ile karşılaştı.

Maçı sarı lacivertliler 81-76 kazandı. Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Bonzie Colson ise maçın ardından Yunan gazetesi Sport 24’e özel açıklamalarda bulundu.

“HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ OLUYORUZ”

Röportajına Emporio Armani Milano ile oynanan maçı değerlendirerek başlayan Colson, “Bizim için iyi bir testti. Her iki takım da yeni yüzleri tanımaya ve sisteme adapte etmeye çalıştığı bir aşamada. Her geçen gün daha çok sisteme adapte oluyor ve daha iyi oluyoruz. Milano’nun mükemmel oyuncuları var. Dolayısıyla bu maç savunma ve hücüm anlamında bizim için iyi bir test oldu.” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE’YE TRANSFER OLMA KARARI BENİM İÇİN KOLAYDI”

Haberin Devamı

Geçtiğimiz sezonu İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’de geçiren 28 yaşındaki basketbolcu, Fenerbahçe’ye transfer olma sürecini de anlattı. Colson, “İsrail’de savaşla alakalı birçok şey oluyor. Benim bir ailem var, bu sebeple kendimi güvende hissetmedim. Fenerbahçe bana teklif yaptı, Sahanın her iki tarafında da onlara faydalı olabileceğimi hissettim. Geçtiğimiz sezon Final Four yaptılar ve harika bir koça sahipler. Birçok oyuncuyu da kadrolarında tuttular. Bu sebeple benim için Fenerbahçe’ye transfer olmak kolay bir karardı. Takım arkadaşlarımı, teknik ekibi, taraftarları ve tüm atmosferi çok seviyorum.” sözleri ile transfer sürecini anlattı.

“JASIKEVICIUS HARİKA BİR KOÇ”

Colson, röportajına Fenerbahçe Beko Baş Antrenörü Sarunas Jasikevicus hakkındaki görüşlerini ifade ederek son verdi. 28 yaşındaki basketbolcu, “Jasikevicius harika bir koç. Geçmişte basketbolcu olan baş antrenörlerin takımları için savaşmayı çok seviyorum. Çünkü sizi daha iyi anlıyorlar. Takım olarak sahada da saha dışında da harika bir atmosfere sahibiz. Saha içinde de güzel bir uyum geliştiriyoruz.” ifadeleriyle röportajını bitirdi.