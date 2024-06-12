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Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu sonrası Aziz Yıldırım'dan mesaj

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç
Fenerbahçe Bekonun şampiyonluğu sonrası Aziz Yıldırımdan mesaj
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 23:13

Fenerbahçe'de pazar günü yapılan seçimde Ali Koç'a kaybeden Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu sonrası tebrik mesajı paylaştı.

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Fenerbahçe'de yapılan seçim sonrası Ali Koç ile birlik mesajları veren Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu sonrası tebrik mesajı paylaştı.

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Aziz Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off serisinin 4. maçında, Anadolu Efes’i 80-72 mağlup edip seride 3-1 öne geçerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımımızı,

Sahada formamızı başarıyla terleten oyuncularımızı, baş antrenörümüz Šarūnas Jasikevičius başta olmak üzere tüm teknik kadromuz ve idari personelimizi,

Yönetim kurulumuzu ve Ülker Arena’da tüm sezon boyunca takımızı destekleyen eşsiz taraftarımızı tebrik ederim.

Şampiyonluğumuz tüm camiamıza hayırlı olsun.

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç

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