Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu sonrası Aziz Yıldırım'dan mesaj

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Fenerbahçe'de yapılan seçim sonrası Ali Koç ile birlik mesajları veren Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu sonrası tebrik mesajı paylaştı.

Aziz Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off serisinin 4. maçında, Anadolu Efes’i 80-72 mağlup edip seride 3-1 öne geçerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımımızı,

Sahada formamızı başarıyla terleten oyuncularımızı, baş antrenörümüz Šarūnas Jasikevičius başta olmak üzere tüm teknik kadromuz ve idari personelimizi,

Yönetim kurulumuzu ve Ülker Arena’da tüm sezon boyunca takımızı destekleyen eşsiz taraftarımızı tebrik ederim.

Şampiyonluğumuz tüm camiamıza hayırlı olsun.