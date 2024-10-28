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Fenerbahçe Beko'nun rakibi İsrail ekibi Maccabi Playtika

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#EUROLEAGUE#Fenerbahçe Beko#Maccabi Playtika
Fenerbahçe Bekonun rakibi İsrail ekibi Maccabi Playtika
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 10:58

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 6. haftasında yarın İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla karşı karşıya gelecek.

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Avrupa Ligi yönetiminin güvenlik tedbirlerini gerekçe göstermesi sebebiyle müsabaka, Litvanya'da oynanacak. Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da gerçekleştirilecek müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

Ligdeki son müsabakasında sahasında Panathinaikos'a 81-76 mağlup olan sarı-lacivertliler, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 9. sırada giriyor.

Konuk ekip ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor.

30. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Fenerbahçe ile Maccabi, yarın 30. kez bu arenada karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 29 müsabakada İsrail temsilcisinin 17-12 üstünlüğü bulunuyor.

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#EUROLEAGUE#Fenerbahçe Beko#Maccabi Playtika

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