Fenerbahçe Beko'nun Partizan maçında dikkat çeken an! Herkes Aziz Yıldırım ve Obradovic'e odaklanmıştı ama Osayi-Samuel...

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 89-72 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 5. galibiyetini aldı. Partizan ise 5. yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ikinci çift maç haftasını 2'de 2 ile kapattı.

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AZİZ YILDIRIM, YAZ YILDIRIM VE OBRADOVIC...

Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanı sıra sarı - lacivertlilerin efsane başkanı Aziz Yıldırım ve kızı Yaz Yıldırım da salonda yan yana takip etti. Ayrıca Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic de yeniden geldiği Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sevgi gösterileriyle karşılandı.

FUTBOLCULAR MAÇI TAKİP ETTİ

Öte yandan Fenerbahçe Futbol A Takımı oyuncularından Dusan Tadic, Filip Kostic ve Osayi-Samuel de müsabakayı izlemek için salonda yer aldı.

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DİKKAT ÇEKEN AN: OSAYI

Fenerbahçeli futbolcuların salona girişi esnasında taraftarlardan büyük bir alkış gelirken, Osayi-Samuel'e özel ilgi gösterildi.

Taraftarlar Nijeryalı futbolcunun adına tezahürat yaparken, Osayi de gülümsedi ve desteklere alkışla karşılık verdi.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı futbolcunun takımda kalması için yönetim ve Osayi'nin temsilcisi arasındaki görüşmeler devam ediyor.

STADYUMDA ARMAYI ÖPMÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından taraftarlar, takımı tribüne çağırmıştı.

Sarı - lacivertli futbolseverler, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan olan Bright Osayi-Samuel için de özel tezahüratta bulunmuştu.

Hakkında Galatasaray iddiaları çıkan Nijeryalı yıldız, Fenerbahçeli taraftarların özel ilgisine formadaki armayı öperek cevap vermişti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Twitch yayınında konuşan Osayi-Samuel, Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon Euro istediği iddialarını yalanlayarak, "Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman bir şey istemedim." şeklinde konuştu.

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YAYINDA TRANSFER SÖZLERİ

Oyun oynadığı sırada sorulara yanıt veren 26 yaşındaki oyuncu Osayi-Samuel, transfer hakkında da konuştu.

Galatasaray ile anılan Bright Osayi-Samuel, "Fenerbahçe'ye ihanet etmem. Türkiye'de Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamam. Bunu asla yapmam. Asla." dedi.

Sarı-lacivertlilerde bu sezon 8 maçta forma giyen Osayi-Samuel, 1 asist katkısı yaptı.