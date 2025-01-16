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Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris!

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#FENERBAHÇE BEKO#Zalgiris #THY Euroleague
Fenerbahçe Bekonun konuğu Zalgiris
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 12:51

THY EuroLeague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko ile Zalgiris karşı karşıya gelecek.

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Basketbolda THY EuroLeague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko, 17 Ocak Cuma günü sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

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Avrupa Ligi'nde son 3 karşılaşmayı kazanan bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 13 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.

Evinde oynadığı son iki müsabakadan galip ayrılan Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i de yenerek çift maç haftasını 2'de 2 ile kapatmak istiyor.

Litvanya ekibi ise organizasyondaki 4 maçlık mağlubiyet serisini dün İtalyan temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı yenerek sonlandırdı.

Avrupa Ligi'nde geride kalan 21 haftada 11 kez sahadan kazanarak ayrılan Zalgiris, 10 müsabakada ise mağlup oldu ve 11. basamakta kendine yer buldu.

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#FENERBAHÇE BEKO#Zalgiris #THY Euroleague

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