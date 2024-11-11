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Fenerbahçe Beko'nun konuğu Bayern Münih!

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#EUROLEAGUE#FENERBAHÇE BEKO#Bayern Münih
Fenerbahçe Bekonun konuğu Bayern Münih
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 11:13

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Bayern Münih'i konuk edecek.

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague 9. hafta müsabakasında 12 Kasım Salı günü Almanya'nın Bayern Münih ekibini ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Maccabi Playtika, Partizan ve LDLC ASVEL galibiyetleriyle iyi bir seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 6 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Ligde 6 galibiyeti bulunan 4 takımdan birisi olan Bayern Münih ise dördüncü sırada bulunuyor.

Paris Basketball, Olympiakos, Virtus Bologna, LDLC ASVEL ve Zalgiris maçlarından galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 5 maçlık galibiyet serisiyle üst sıralara yükseldi.

İki takım THY EuroLeague bugüne kadar 15 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 12'sini Fenerbahçe Beko, 3'ünü ise Bayern Münih kazandı. Sarı-lacivertli takım, Alman rakibini son 5 maçında mağlup etmeyi başardı.

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#EUROLEAGUE#FENERBAHÇE BEKO#Bayern Münih

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