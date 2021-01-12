Fenerbahçe Beko'nun konuğu Baskonia! Canlı yayın ve canlı iddaa Misli.com'da...

Bu bir ilandır

FENERBAHÇE BEKO

Son olarak Euroleague’de geçtiğimiz hafta Sırbistan ekibi Kızıl Yıldız’ı Lorenzo Borwn’un son saniyede bulduğu sayıyla geçmeyi başaran Fenerbahçe Beko,kötü gidişatın izlerini adım adım silmeye devam ediyor.

Özellikle eski oyuncusu Marko Guduric’i yeniden kadrosuna katmasının ardından hücumda problemleri en aza indirmeyi başaran sari-lacivertliler, Baskonia karşısında da parkeden galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Saat 20.45’de başlayacak zorlu mücadelede Alex Perez ve Danilo Barthel’in zorlu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

BASKONIA

İspanyol temsilcisi Saski Baskonia ise CSKA Moskova’nın uzun galibiyet serisini sonlandırmayı başarmıştı.

Yeniden zorlu bir deplasmana çıkacak olan Baskonia; Alec Peters, Rokas Giedraitis, Pierria Henry gibi kaliteli elleriyle galibiyet arayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise bu sezon 18 maçta 8 galibiyet alırken bu maçların yalnızca 4’ünde 160 sayı barajı aşıldı.

- Baskonia’nın ise bu sezon oynadığı 18 maçın 8’inde 160 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu heyecanlı Euroleague karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com kullanıcıları, Fenerbahçe Beko’nun kendi evinde Baskonia’yı konuk edeceği maçta %9 oranında temsilcimizin galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ.COM YAZARI CAN ÖZAY’IN MAÇ TAHMİNİ

Fenerbahçe bu yıl ilk kez 3 maç üst üste kazandı. Guduric geldikten sonra takımda bir toparlanma oldu. Ama bu maç öncesi Barthel'i kaybettiler. Alman oyuncu hastalandı. Baskonia da geçen hafta CSKA Moskova'yı müthiş bir maç sonrası 95-93 mağlup etti. Ligde de Malaga'yı yendiler. Onlar da formda. Play-Off için kritik mücadele. Çekişkeli bir maç bekliyorum. Fenerbahçe kazansa bile 8 fark zor görünüyor. 7.5 handikaptan 2 tercihini öneriyorum.

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