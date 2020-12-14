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Basketbol
AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 10:15 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko'nun konuğu AX Armani Milan! Euroleague'de 14. maç haftası...

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Fenerbahçe Beko'nun konuğu AX Armani Milan! Euroleague'de 14. maç haftası...
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Organizasyonda oynadığı 13 maçta 5 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 14. sırada yer alıyor.

Yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan, 5'ini kaybeden ve bir maçı eksik olan AX Armani Exchange Milan ise 7. basamakta bulunuyor.

İki takım 2000 yılından bu yana Avrupa Ligi'nde 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 12'sini Fenerbahçe Beko kazandı, 4'ü ise AX Armani Exchange Milan'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe Beko'nun sahasında yaptığı karşılaşmalarda ise AX Armani Exchange Milan'a büyük üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli takım, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İtalya ekibiyle oynadığı 8 maçın 7'sinde sahadan galip ayrıldı.

 

Fenerbahçe Bekonun konuğu AX Armani Milan Euroleaguede 14. maç haftası...

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