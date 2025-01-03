Fenerbahçe Beko'nun konuğu Anadolu Efes! Euroleague'de Türk derbisinden son detaylar ve Misli ile Şampiyon Oranlar burada

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Euroleague'in 19. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

ÜST ÜSTE YENİLGİLER

İlk 17 maçta 10 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 1 maç eksiğiyle 6. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, son olarak Partizan'a deplasmanda 90-81 mağlup olmuştu.

Sarı-lacivertliler, Euroleague'de son 3 mücadeleyi kaybetti.

ANADOLU EFES'İN SERİSİNİ MONACO BOZDU

İlk 18 karşılaşmada 10 galibiyet yaşayan Anadolu Efes'in serisini Monaco bozdu. Tomislav Mijatovic'in öğrencileri, Monaco öncesinde İstanbul'daki 3 karşılaşmayı da kazanarak 7. sıraya kadar yükselmişti.

23 MAÇTA 15 GALİBİYET

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile bugüne dek Euroleague’de oynadığı 23 maçta 15 galibiyet aldı.

EuroLeague 2024-25 sezonu ilk yarısında 10 Ekim 2024 tarihinde Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 78-83 galip bitirdi. Fenerbahçe Beko’da Bonzie Colson 16, Wade Baldwin IV 15 sayı üretti.

EKSİKLER

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Fenerbahçe Beko'da kritik maç öncesi Baldwin, Wilbekin, Zagars gibi isimlerin sakatlıkları bulunuyor.

Anadolu Efes takımında ise eksik isim bulunmuyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe, EuroLeague’de oynadığı son 6 maçın 5’ini kaybetti.

Fenerbahçe, EuroLeague’deki son 3 maçında 90 ve üzeri sayı yedi.

Anadolu Efes, son 3 EuroLeague deplasmanında kaybetti.

Anadolu Efes, son 10 maçında ortalama 84,5 sayı attı.

Fenerbahçe’nin EuroLeague’deki iç saha maçlarında ortalama 159,63 sayı atılırken; Anadolu Efes’in deplasman maçlarında ortalama 164,33 sayı atıldı.

ŞAMPİYON ORANLAR

Bu mücadeleye Misli'de en yüksek oranlarla oynayabilirsiniz. Buna göre zorlu maçta Fenerbahçe Beko'nun galibiyetine 1.56 oran, Konuk takım Anadolu Efes'in kazanırına ise 1.91 oran veriliyor.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %44’ü Fenerbahçe’nin, %6’sı ise Anadolu Efes’in kazanacağını düşünüyor.