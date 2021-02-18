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Basketbol
AA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 11:20 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Alba Berlin! Euroleague'de 25. maç haftası...

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Fenerbahçe Beko'nun konuğu Alba Berlin! Euroleague'de 25. maç haftası...
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın Almanya temsilcisi Alba Berlin'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son 9 karşılaşmayı kazanarak tırmanışa geçti. Ligde 14 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada bulunuyor.

Alba Berlin ise 8 galibiyet ve 16 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmada rakibine 89-63 mağlup oldu.

 

Fenerbahçe Bekonun konuğu Alba Berlin Euroleaguede 25. maç haftası...

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