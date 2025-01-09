Fenerbahçe Beko'nun konuğu ALBA Berlin! Canlı yayın ve Şampiyon Oranlar Misli'de

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THY EuroLeague'de 20. hafta heyecanı bugün başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Almanya ekibi ALBA Berlin'i ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM, EKSİKLER

Anadolu Efes'i 84-76 mağlup edip 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Fenerbahçe Beko, 18. maçında 11. galibiyetini alarak ilk 6 içindeki yerini korudu.

Temsilcimizde Scottie Wilbekin, Arturs Zagars ve Wade Baldwin IV sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

ALBA BERLIN SON SIRADA

19 haftada 3 kez kazanan ALBA Berlin ise ligde son sırada bulunuyor.

Ligin 13. haftasında İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı deplasmanda 90-88 yenen ALBA Berlin, bu maçın ardından çıktığı 6 karşılaşmadan da yenik ayrıldı.

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İKİLİ REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN

İki takım arasında bugüne dek oynanan 13 maçta Fenerbahçe Beko 9 galibiyet alırken, ALBA Berlin ise 4 maçta sevinen taraf oldu. Sarı-lacivertliler, rakibiyle karşılaştığı son 5 müsabakayı da kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Beko – Alba Berlin maçı öncesi dikkat çeken notlar

Fenerbahçe Beko, Alba Berlin ile evinde oynadığı son 2 maçta 100+ sayı attı.

Fenerbahçe Beko, Alba Berlin ile evinde oynadığı 6 maçın 5’ini kazandı.

Alba Berlin, bu sezon EuroLeague deplasmanlarında kaybettiği 7 maçın 6’sında çift haneli fark yedi.

MİSLİ YAZARI EVREN İÇENER’İN YORUMU

Fenerbahçe'de Wilbekin, Baldwin, Zagars yok. Alba Berlin'de Bean yok. Hermansson ve Olinde'nin oynama durumu belirsiz. Fenerbahçe, EuroLeague'de 3 maçlık yenilginin ardından Anadolu Efes'i yenerek nefes aldı. Bu kez ligin en zayıf takımını ağırlayacaklar. Alba Berlin ligin en çok top kaybı yapan takımı. Dış şut isabet ortalaması düşük. Ligin en kötü savunmasına sahipler. Tempolu basketbol oynuyorlar. Son 7 resmi maçının 6'sı Üst sonuçlandı. Son 6 EuroLeague deplasman maçında potalarında en az 88 sayı gördüler. Fenerbahçe'nin en az 89 sayı üreterek kazanmasını bekliyorum.