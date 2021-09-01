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GeriBasketbol Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih, Ümit Milli Futbol Takımı kampını ziyaret etti
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 01.09.2021 - 16:44 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih, Ümit Milli Futbol Takımı kampını ziyaret etti

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Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih, Ümit Milli Futbol Takımı kampını ziyaret etti

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli kaptanı Melih Mahmutoğlu, Düzce'de kamp yapan Ümit Milli Futbol Takımı oyuncularıyla buluştu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçlarının hazırlıklarına Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden ay-yıldızlı ekip için Melih Mahmutoğlu ile söyleşi düzenlendi.

Sporculuk kariyeri boyunca yaşadıklarını, tecrübelerini ve sporcular için gelecek konusundaki tavsiyelerini aktaran Melih, söyleşinin son bölümünde genç futbolcuların sorularını cevapladı.

Öte yandan, Düzce Valisi Cevdet Atay da ay-yıldızlı ekibi ziyaret etti.

Fenerbahçe Bekonun kaptanı Melih, Ümit Milli Futbol Takımı kampını ziyaret etti

Fenerbahçe Bekonun kaptanı Melih, Ümit Milli Futbol Takımı kampını ziyaret etti

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