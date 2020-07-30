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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 13:08,Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko'nun hazırlık programı açıklandı! Sezon açılışı 7 Ağustos...

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Fenerbahçe Beko'nun hazırlık programı açıklandı! Sezon açılışı 7 Ağustos...
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın 2020-2021 sezonu öncesi hazırlık programı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım 7 Ağustos Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapacağı idmanla sezonu açacak. 10-16 Ağustos'ta tarihlerinde Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girecek sarı-lacivertliler, ilk hazırlık karşılaşmasını 28 Ağustos Cuma günü Beşiktaş ile oynayacak.

Fenerbahçe Beko, hazırlık sürecinde iki hazırlık turnuvasına katılacak. Bu turnuvaların maç programının ise daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Sarı-lacivertli ekibin, hazırlık dönemindeki programı şu şekilde:

* 7 Ağustos Cuma: Sezon açılışı-takım antrenmanı (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

* 10-16 Ağustos: Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri kampı

* 28 Ağustos Cuma: Fenerbahçe Beko-Beşiktaş (Hazırlık karşılaşması/Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

* 6 Eylül Pazar: Tofaş-Fenerbahçe Beko (Hazırlık karşılaşması/Bursa)

* 9-13 Eylül: Gloria Cup (Hazırlık turnuvası/Antalya)

* 18-20 Eylül: TÜBAD Turnuvası (Hazırlık turnuvası/Sinan Erdem Spor Salonu)

 

Fenerbahçe Bekonun hazırlık programı açıklandı Sezon açılışı 7 Ağustos...

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