Fenerbahçe Beko'nun galibiyet serisi bitti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Türk Telekom, Fenerbahçe Beko’yu deplasmanda 82-75 yendi. Başantrenörlüğünü sarı lacivertlilerin eski yardımcı koçu Erdem Can’ın yaptığı başkent ekibi, 9’da 9 yapan sarı lacivertlilere hem bu sezon ligdeki ilk yenilgisini tattırdı hem de hem de rakibini koltuktan indirerek zirvenin yeni sahibi oldu.

KANARYA 2. ÇEYREK 2 KEZ SKORU EŞİTLEDİ AMA...

Türk Telekom ilk çeyrek sonunda 19-17 öne geçerken sonra Fenerbahçe 2. çeyrekte 2 kez skoru eşitlese de hiç öne geçemedi.. Devreyi 44-35 üstünlükle tamamlayan Telekom son periyoda da 66-53’lık avantajla girdi. 4. çeyrekte bir ara 20 sayıya kadar çıkan farkı Kanarya 5 sayıya kadar (80-75) indirse de Ankara ekibi hata yapmadı ve mücadeleyi 82-75 kazanmayı başardı.