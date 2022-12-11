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Fenerbahçe Beko'nun galibiyet serisi bitti

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#Fenerbahçe Beko#Türk Telekom#Basketbol
Fenerbahçe Bekonun galibiyet serisi bitti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 22:26

Bu sezon ligde çıktığı 9 maçı da kazanan sarı lacivertlilerin serisini Türk Telekom bitirdi. Fenerbahçe Beko’nun eski yardımcı koçu Erdem Can’ın çalıştırdığı başkent ekibi, sarı lacivertlilere seyircisi önünde ağır bir darbe vurdu. 4. çeyrekte bir ara 20 sayıya kadar çıkan farkı Fenerbahçe 5 sayıya kadar indirse de Telekom hata yapmadı. Grant ve Taylor 20’şer sayı ile maçın yıldızı oldu.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Türk Telekom, Fenerbahçe Beko’yu deplasmanda 82-75 yendi. Başantrenörlüğünü sarı lacivertlilerin eski yardımcı koçu Erdem Can’ın yaptığı başkent ekibi, 9’da 9 yapan sarı lacivertlilere hem bu sezon ligdeki ilk yenilgisini tattırdı hem de hem de rakibini koltuktan indirerek zirvenin yeni sahibi oldu.

KANARYA 2. ÇEYREK 2 KEZ SKORU EŞİTLEDİ AMA...

Türk Telekom ilk çeyrek sonunda 19-17 öne geçerken sonra Fenerbahçe 2. çeyrekte 2 kez skoru eşitlese de hiç öne geçemedi.. Devreyi 44-35 üstünlükle tamamlayan Telekom son periyoda da 66-53’lık avantajla girdi. 4. çeyrekte bir ara 20 sayıya kadar çıkan farkı Kanarya 5 sayıya kadar (80-75) indirse de Ankara ekibi hata yapmadı ve mücadeleyi 82-75 kazanmayı başardı.

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#Fenerbahçe Beko#Türk Telekom#Basketbol

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