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GeriBasketbol Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de konuğu CSKA Moskova
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 27.04.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de konuğu CSKA Moskova

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Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de konuğu CSKA Moskova

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında yarın Rusya ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, 20.45'te başlayacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinde sarı-lacivertliler 2-0 geride bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, serideki ilk maçı 92-76, ikinci maçı ise 78-67 kaybetmişti.

Sarı-lacivertliler, yarınki maçı kazanarak seriyi 4. müsabakaya taşımayı hedefliyor.

Öte yandan iki takım, Avrupa Ligi'nde 32. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 31 müsabakanın 22'sini CSKA Moskova, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.

Fenerbahçe Bekonun Euroleaguede konuğu CSKA Moskova

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