Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de konuğu Barcelona

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
Ligde iki galibiyet ve üç yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 10. sırada yer alıyor.
Beş maçını da kazanan Barcelona ise lider durumda bulunuyor.
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