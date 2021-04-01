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Basketbol
AA
Haber Giriş: 01.04.2021 - 10:14 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de konuğu Barcelona

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Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de konuğu Barcelona

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında yarın İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde üst üste 6. kez play-off'a kalarak önemli bir başarıya imza atan sarı-lacivertli ekip, organizasyonda çıktığı son 17 müsabakada 15 galibiyet aldı. Barcelona ise son 10 maçının 7'sini kazandı.

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Bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında oynadığı 32 karşılaşmada 20 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada yer alıyor. İspanyol temsilcisi, 23 galibiyet ve 9 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İspanya'da yapılan karşılaşmayı Barcelona 97-55 kazanmıştı.

 

Fenerbahçe Bekonun Euroleaguede konuğu Barcelona

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