Fenerbahçe Beko'nun Euroleague play-off serüveni Misli.com'da CANLI YAYINDA!

Normal sezona yaptığı kötü başlangıcın ardından adeta yeniden dirilen Fenerbahçe Beko, kalan haftalarda gösterdiği harika performans ile ligde ilk 8 sıra içine girmeyi başarmıştı.

Şimdi ise her anlamda bu sezonun en çalkantılı takımlarından biri olan CSKA Moskova ile Final Four için mücadele edecekler.

Sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla ile normal sezonun MVP adayları arasına adını yazdıran Jan Vesely’nin sakatlığı, temsilcimiz için kalan maçlarda en büyük soru işaretlerinden biri olabilir.

Bununla beraber son dönemde takımda çıkan covid vakaları da kadronun nasıl şekilleneceği yönünde belirleyici olacak.

Öte yandan Rus ekibi CSKA Moskova’da baş antrenör Dimitris Itoudis ile Mike James arasındaki ipler birkaç kez kopma noktasına gelmişti.

Yaşanan son olayın ardından ise ABD’li gard kadro dışı bırakılmıştı.

Takımın en kritik skorerlerinden birinin kadro dışı bırakılması ve Milutinov gibi önemli bir oyuncunun sakatlığı da onlar için negatif faktörlerden…

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Bu sezon 2 kez karşı karşıya gelen CSKA Moskova ve Fenerbahçe Beko, bu düellolardan birer galibiyet çıkardı.

İstanbul’da oynanan ilk maçı CSKA Moskova 78-77 kazanırken, Moskova’da oynanan karşılaşmayı ise 83-89’luk skorla Fenerbahçe Beko kazanmıştı.

Euroleague’in artık klasikleşen karşılaşmalarından biri haline gelen CSKA Moskova – Fenerbahçe Beko mücadelesinde bu zamana kadar oynanan 29 maçın 20’sini CSKA Moskova, 9’unu ise temsilcimiz kazandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri, CSKA Moskova ile Fenerbahçe Beko’nun karşı karşıya geleceği maçta 2% oranında ev sahibi takımın galibiyetini tercih ediyor.

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