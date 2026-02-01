Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızından itiraf! 'Bana teklif yapmadılar'

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko'ya geçen yıl ocak ayında takıma katılan Errcik McCollum ile yollar ayrılmış ve McCollum, Galatasaray'a imza atmıştı.

Fenerbahçe Beko'nun tarihi sezonunda önemli katkı veren Errick McCollum, sarı-lacivertlilerden neden ayrıldığını BasketNews'e yaptığı açıklamada anlattı.

Errick McCollum'un açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe’den neden ayrıldın?

"Bana teklif yapmadılar. Bence sporda ve hayatta neyle karşılaşacağını asla bilemezsin. Onların da ne yapmak istediklerine, nasıl ilerleyeceklerine dair kararsız olduklarını düşünüyorum. Duyduğuma göre benimle başka bir oyuncu arasında kalmışlar ve sonunda farklı bir yolu seçmişler.

"HİÇBİR KIRGINLIĞIM YOK"

Ama hiçbir kırgınlığım yok. Oradaki zamanım çok güzeldi. Bir şampiyonluk kazandım. Onların bana, benim de onlara ihtiyacım vardı ve bunun için minnettarım. Hayat değişimlerle, hareketlerle dolu. Tanrı’ya şükür bana bu fırsatları verdi.

Haberin Devamı

"JASIKEVICIUS BANA OYNAMA VE O ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMA FIRSATI VERDİ"

Hâlâ basketbol oynayabildiğim için minnettarım. 38 yaşındayım ve hâlâ üst seviyede oynuyorum, bu benim için büyük bir nimet. İnsanlar belki bilmiyordur ama gerçekten hiçbir kırgınlık yok. Saras Jasikevicius bana oynama ve o şampiyonluğu yaşama fırsatı verdi. O seviyede, büyük maçlarda oynayabilen bir oyuncu olduğumu gösterme şansı buldum.

"FENERBAHÇE’DE YAPTIKLARIMDAN MEMNUNUM VE ŞİMDİ GALATASARAY’DA YAPMAM GEREKEN BİR İŞ VAR"

Bazen insanlara bunu hatırlatman gerekir. Fenerbahçe’de yaptıklarımdan memnunum ve şimdi Galatasaray’da yapmam gereken bir iş var. Güçlü bir şekilde bitirmeye çalışacağım. Kariyerimin sonuna geldim diye rahatlayan biri değilim. Her zaman daha fazlasını zorlayan biriyim."