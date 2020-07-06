Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov: 'Obradovic benim akıl hocam'

Fenerbahçe Beko’nun yeni başantrenörü Igor Kokoskov, transferinde sarı lacivertli kulübün eski hocası Zeljko Obradovic ve oyuncusu Bogdan Bogdanovic’in büyük etkisi olduğunu söyledi.

Ülkesi Sırbistan’da yayın yapan Sportklub’a konuşan Kokoskov, “Bogdan ve Zeljko, çok yakın dostlarım. Fenerbahçe konusunda bana sürekli destek oldular. Bogdan ile bu sezon birlikte çalıştım. Zeljko, hem hayatımın hem de koçluk kariyerimin akıl hocası oldu. Onların, Fenerbahçe hakkındaki sözleri ‘Evet’ dememde etkili oldu. Halihazırda Fenerbahçe’deki birçok insanı tanıyordum, bu yüzden teklifi kabul etmek hiç zor olmadı. Takım planlaması hakkında çalışmalara başladık. Dersimize çok iyi çalışacağız. Ortada çok ciddi bir proje var” diye konuştu