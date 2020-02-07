Fenerbahçe Bekolu Lauvergne'nin annesi vefat etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Joffrey Lauvergne'nin değerli annesinin vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz Joffrey Lauvergne ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz." denildi.