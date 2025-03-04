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Fenerbahçe Beko'dan THY Avrupa Ligi'nde tarihe geçen performans

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#Fenerbahçe Beko#THY Avrupa Ligi#Ribaunt Rekoru
Fenerbahçe Bekodan THY Avrupa Liginde tarihe geçen performans
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 16:07

Fenerbahçe’nin Paris Basketbol'u 87-83 mağlup ettiği maçta 30 hücum ribaundu alarak bu alanda CSKA Moskova'nın rekorunu egale etti.

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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Fransa ekibi Paris Basketbol'u 87-83 yendiği 17. hafta erteleme maçında 30 hücum ribaundu alarak tarihi bir performansa imza attı.

Sarı-lacivertli ekip, Paris Basketbol'u deplasmanda yenerek Avrupa Ligi'nde 18. galibiyetini elde etti.

Bu sezon organizasyonda ikinci şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmada 30 hücum ribaunduna ulaşarak tarihe geçti. Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla hücum ribaundu alan Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın rekoruna ortak oldu.

Müsabakada forma giyen 11 sarı-lacivertli basketbolcudan 10'u, hem savunmada hem de hücumda ribaunt almayı başardı. Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, söz konusu mücadelede 20 de savunma ribaundu aldı.

CSKA Moskova, 2020-2021 sezonunda İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı 91-87 yendiği maçta 30'u hücumda 30'u da savunmada olarak üzere toplam 60 ribaunt almıştı.

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THY Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla hücum ribaunduna ulaşan 5 takım şöyle:

  1. Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova (30)
  2. Panathinaikos (26)
  3. Partizan, Unicaja Malaga (25)

 

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#Fenerbahçe Beko#THY Avrupa Ligi#Ribaunt Rekoru

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