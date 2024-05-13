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Fenerbahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis, EuroLeague'de sezonun en iyi 5'ine seçildi

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#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Nigel Hayes-Davis
Fenerbahçe Bekodan Nigel Hayes-Davis, EuroLeaguede sezonun en iyi 5ine seçildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 15:49

Fenerbahçe Beko forması giyen Nigel Hayes-Davis, THY EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5'ine seçildi.

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THY EuroLeague’de sezonun en iyi beşi açıklandı.

Fenerbahçe Beko'da oynayan 29 yaşındaki Amerikalı basketbolcu Nigel Hayes-Davis de normal sezonun en iyi 5'ine seçildi.

Hayes-Davis'in yanı sıra kadroda Real Madrid'den Facundo Campazzo, Monaco'dan Mike James, Panathinaikos'tan Kendrick Nunn ve Mathias Lessort yer aldı.

Nigel Hayes-Davis, bu sezon ALBA Berlin karşısında attığı 50 sayıyla EuroLeague tarihinde bir maçta en çok sayı bulan oyuncu olmuştu.

29 yaşındaki basketbolcu, bu sezon forma giydiği 35 maçta 14.1 sayı, 4.7 ribaund, 1.7 asist, 15.9 verimlilik puanı ortalamasıyla oynadı.

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#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Nigel Hayes-Davis

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