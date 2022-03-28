Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo'nun sakatlığıyla ilgili açıklama

#Fenerbahçe Beko#Nando De Colo#Fenerbahçe
Fenerbahçe Bekodan Nando De Colonun sakatlığıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe Basketbol, Nando De Colo’nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Basketbol, Nando De Colo’nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Nando De Colo’nun çekilen MR’ında sol baldırda kas yaralanması saptandığı belirtildi.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Beko’nun 23 Mart Çarşamba günü Vitoria-Gasteiz’de oynadığı Bitci Baskonia karşılaşmasında sakatlanan Fransız oyuncumuz Nando De Colo’nun Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde çekilen MR’ında sol baldırda kas yaralanması saptanmıştır.

Nando De Colo’nun durumu üç haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirilecektir.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN VİDEO İÇERİKLERİ;

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Beko#Nando De Colo#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith
Will Smithin tokadı... Türk komedyenler ne diyor Komik değil ama...

Will Smith'in tokadı... Türk komedyenler ne diyor? 'Komik değil ama...'

#Oscar
O Putinin itiraf etmediği gizli aşkı mı Gizli First Lady mi Alina Kabaeva hakkında her şey...

O Putin'in itiraf etmediği gizli aşkı mı? Gizli First Lady mi? Alina Kabaeva hakkında her şey...

#Vladimir Putin

BAKMADAN GEÇME!

Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith
Will Smithin tokadı... Türk komedyenler ne diyor Komik değil ama...

Will Smith'in tokadı... Türk komedyenler ne diyor? 'Komik değil ama...'

#Oscar
O Putinin itiraf etmediği gizli aşkı mı Gizli First Lady mi Alina Kabaeva hakkında her şey...

O Putin'in itiraf etmediği gizli aşkı mı? Gizli First Lady mi? Alina Kabaeva hakkında her şey...

#Vladimir Putin