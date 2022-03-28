Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo'nun sakatlığıyla ilgili açıklama

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Fenerbahçe Basketbol, Nando De Colo’nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Nando De Colo’nun çekilen MR’ında sol baldırda kas yaralanması saptandığı belirtildi.



Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;



"Fenerbahçe Beko’nun 23 Mart Çarşamba günü Vitoria-Gasteiz’de oynadığı Bitci Baskonia karşılaşmasında sakatlanan Fransız oyuncumuz Nando De Colo’nun Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde çekilen MR’ında sol baldırda kas yaralanması saptanmıştır.

Nando De Colo’nun durumu üç haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirilecektir.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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