Fenerbahçe Beko'dan Jasikevicius ve transfer açıklaması! 'Görüşmelerimizi sürdürüyoruz'

Fenerbahçe Beko Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmaları ve takımın mevcut durumu hakkında bilgi veren Cem Ciritci'nin açıklamaları şu şekilde:

"FENERBAHÇE İÇİN YAPACAKLARI BENİM DE ÇOK HOŞUMA GİTTİ VE BENİMSEDİM"

Saadettin Saran ile tanışmamız Ağustos ayında oldu. Ortak arkadaşlarımız vardı. Kendisi beni holdinge davet etti. Orada görüştük. Onun vizyonu, fikirleri, planları ve Fenerbahçe için yapacakları benim de çok hoşuma gitti ve benimsedim. Böyle bir birliktelik başlamış oldu. Basketbolla ilgili zaten ben yatılı okudum Karabük'te Zonguldak'ta tek oynadığımız spor basketboldu yatılı okuldayken. Özel ilgi alanım basketboldu. Geçen senelere kadar Fenerbahçe Beko'ya sponsorduk firma olarak bu sebepten dolayı basketbol ön plana çıktı bizim için."

"ONUN DURUŞU VE POZİTİF YAPISI BÜTÜN YÖNETİME VE TESİSLERE, SPORCULARA YANSIYOR"

"Pozitif durum en önce başkandan geliyor. Onun duruşu ve pozitif yapısı bütün yönetime ve tesislere, sporculara yansıyor. Birebir oyuncularla konuşuyor, kucaklaşıyor çünkü kendisi de bir sporcu ve nasıl davranılması gerektiğini çok iyi biliyor. Pozitif enerji de herkese yansıyor."

"BİZ DE BU KÜLTÜRÜ DEVAM ETTİRMEK YOLUNDA ADIMLAR ATTIK"

"Fenerbahçe Beko eğer bu seviyedeyse, bundan önceki yönetimlerin hepsinin yapmış olduğu katkılarla olmuştur. Biz de bu kültürü devam ettirmek yolunda adımlar attık. Şu an neredeyse başa baş, tarihinde ilk defa Fenerbahçe basketbol şubesi belki de kulüpten ek bir destek almadan devam edecek. Bunu da seneye inşallah artı olarak kapatmak istiyoruz."

"KAFALARINDA BİR SÜRÜ SORU İŞARETİ VARDI"

"Derya Yannier’in kulüpteki rolü çok önemli. Onun alternatifini zaten hiç düşünmedik. Jasikevicius tarafıyla da son iki aydır görüşüyorum. Kafalarında bir sürü soru işareti vardı. Bunları silmek adına önce Derya’yla sözleşmemizi ilerlettik. Sonrasında Jasikevicius ile hemen konuşmalara başladık ve en azından mutlu bir sona ulaşmış olduk."

"DE COLO VE SILVA BİZİM İÇİN NOKTA ATIŞI HAMLELERDİ"

"Colson ve Boston kısa sürede takıma dönecek. Chris Silva da bir an önce takıma dönmek istiyor. Şu aşamada başka bir transfer düşünmüyoruz. De Colo ve Silva bizim için nokta atışı hamlelerdi."

"HALL VE COLSON İLE GÖRÜŞMELERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

"Takım içi dengeleri bozacak çok büyük paralar harcanarak bir transfer yapmanın takım içi dengeleri bozacağını düşüyorum. Hall ve Colson ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz."

"NBA AVRUPA PROJESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TOPLANTILAR OLACAK"

"NBA Avrupa Projesi ile ilgili önemli toplantılar olacak biz de bu konuların merkezindeyiz. Hem Türk hem de Avrupa basketbolu için en yararlı neyse öyle ilerleyeceğiz"

"LİGDE YERLİ OYUNCULARA EN ÇOK SÜRE VEREN TAKIMIZ"

"Türk oyuncularımız gerçekten çok değerli. Ligde yerli oyunculara en çok süre veren takımız. Bünyemizde bulunan Türk oyuncuların hepsi çok değerli milli takım seviyesinde hepsi."

"İSİM SPONSORLUĞUNDA BİR DEĞİŞİKLİK OLABİLİR"

"İsim sponsorluğunda bir değişiklik olabilir. Mümkündür. Bahsedilen iki kurum da Fenerbahçe için çok değerli. Fenerbahçe'den desteklerini hiçbir şekilde esirgemiyorlar."

"GÖRÜŞMELERİMİZ DE ZATEN ONLINE OLARAK YAPILIYORDU"

"Jasikevicius’un sürecinin uzamasını açıkça söyleyeyim; çünkü inanılmaz yoğun bir maç temposu var. Ben bu sezon 40 maça gittim. Devam eden bir sezon söz konusu ve görüşmelerimiz de zaten online olarak yapılıyordu. Bu yoğun tempo biraz etkiledi. Belli bir arayı bulduk ve sözleşmeyi imzaladık."