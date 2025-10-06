×
Fenerbahçe Beko'dan ilk galibiyet!

Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2025 21:20

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci hafta maçında Aliağa Petkim'i 105-83 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci haftanın son maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 105-83 yendi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özge Şentürk Bayraktar, Polat Parlak

Fenerbahçe Beko: Hall 7, Tarık Biberovic 11, Horton-Tucker 25, Bacot, Jantunen 10, Metecan Birsen 9, Baldwin 7, Melli 10, Emre Ekşioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 5, Onuralp Bitim, Colson 17

Aliağa Petkimspor: Efianayi 10, Franke 21, Blumbergs 15, Yunus Emre Sonsırma 10, Sajus 4, Kerem Soyuçaylı, Whittaker 11, Mustafa Kurtuldum, Utomi 6, Selim Sav, Floyd 6

1. Periyot: 31-27

Devre: 60-41

3. Periyot: 82-66

