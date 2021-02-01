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Basketbol
AA
Haber Giriş: 01.02.2021 - 14:39 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko'dan Guduric ve Pierre açıklaması! Sakatlıkların son durumu...

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Fenerbahçe Beko'dan Guduric ve Pierre açıklaması! Sakatlıkların son durumu...
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Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncuları Marko Guduric ile Dyshawn Pierre'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, Empera Halı Gaziantep Basketbol maçında sakatlanan oyunculardan Marko Guduric ve Dyshawn Pierre'in son durumları hakkında takım doktoru Ahmet Kulduk'un görüşlerine yer verildi.

Fenerbahçe Beko 97-102 Gaziantep Basketbol
Fenerbahçe Beko 97-102 Gaziantep Basketbol

Marko Guduric'in maçın ilk yarısında sağ bacağına aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemediğini hatırlatan Kulduk, "Oyuncumuzda, sağ uylukta travmaya bağlı kas kontüzyonu oluşmuştur." ifadelerini kullandı.

Dyshawn Pierre'in ise abdomen bölgesinde kas sakatlığı yaşadığını vurgulayan Kulduk, "Her iki sporcumuzun da tedavisine başkanmıştır. Marko Guduric ve Dyshawn Pierre'in durumlarına 5 Şubat tarihinde oynanacak Zenit maçı öncesinde karar verilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

 

Fenerbahçe Bekodan Guduric ve Pierre açıklaması Sakatlıkların son durumu...

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