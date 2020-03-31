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GeriBasketbol Fenerbahçe Beko'dan Göksenin Köksal'a başsağlığı mesajı
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Basketbol
Haber Giriş: 31.03.2020 - 17:19,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe Beko'dan Göksenin Köksal'a başsağlığı mesajı

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Fenerbahçe Beko'dan Göksenin Köksal'a başsağlığı mesajı
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Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta takım kaptanı Göksenin Köksal'a babasının vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı gönderdi.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı Kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal'ın vefat ettiğini üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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