Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriBasketbol Haberleri

Fenerbahçe Beko'dan Dimitris Itoudis hamlesi! Sasha Djordjevic ile yollar ayrılıyor...

#Fenerbahçe Beko#Fenerbahçe Basketbol#Dimitris Itoudis Fenerbahçe
Fenerbahçe Bekodan Dimitris Itoudis hamlesi Sasha Djordjevic ile yollar ayrılıyor...

Fenerbahçe Beko'nun gelecek sezon için Yunan koç Dimitris Itoudis ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko'nun gelecek sezon için Yunan koç Dimitris Itoudis ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Sport24'ten Yunan gazeteci Spyros Kavalieratos'un haberine göre; THY Euroleague'de bu sezon beklenen performansı gösteremeyen ve Play-Off fırsatını dahi tepen Fenerbahçe Beko, Sasha Djordjevic ile yollarını ayıracak.

İddiaya göre Djordjevic'e tazminat ödemeyecek olan Fenerbahçe, Yunan koç Dimitris Itoudis ile sözleşme imzaladığını açıklayacak.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe Safiportta Victor Lapena dönemi sona erdi Yeni koç açıklandı...Fenerbahçe Safiport'ta Victor Lapena dönemi sona erdi! Yeni koç açıklandı...Haberi Görüntüle

UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ NEDENİYLE CSKA'DAN AYRILIYOR

CSKA Moskova ile 1 yıl daha sözleşmesi olan ancak Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeniyle kulüpten ayrılacak olan Itoudis'in Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul ettiği belirtildi. Ayrıa Itoudis'in Fenerbahçe Beko'da geniş yetkilere sahip olacağı da vurgulandı.

Haberin Devamı

"ARTIK BEN ONUN TAVSİYELERİNİ İSTİYORUM"

Fenerbahçe Beko’dan ayrılarak dinlenmek istediğini belirten, aranın ardından Partizan'a dönen efsanevi koç, Itoudis hakkında “Neredeyse her gün birbirimizi arıyoruz. Eskiden benim tavsiyelerimi isterdi ancak artık ben onun tavsiyelerini istiyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Itoudis için Obradovic, “Benden daha genç olması önemli değil. Onun görüşlerine çok değer veriyorum. Birbirimizi her gördüğümüzde basketbol hakkında konuşuyoruz ve bu bizim ilişkimizin doğası” şeklinde konuşmuştu.

BİRAZ FUTBOL

Galatasaray transfer etmek istedi, Fenerbahçe devreye girdiGalatasaray transfer etmek istedi, Fenerbahçe devreye girdi! Haberi Görüntüle

SIRP BASINI: DJORDJEVIC SIKINTIDA

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de son dönemde önlenemez bir düşüşe girmiş, üst üste oynadığı maçlardan mağlup ayrılmıştı. Rus ekipleriyle oynayacağı iç saha maçları iptal olan Fenerbahçe'nin kötü gidişatı sonrası Sırp basını da Djordjevic'in durumunun sıkıntılı bir hal aldığını yazmıştı.

DIMITRIS ITOUDIS KİMDİR?

1990'da antrenörlük kariyerine başlayan 51 yaşındaki Dimitris Itoudis, 1999'da Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic'in asistanlığı görevine geldi. 13 sene bu görevde kalan Itoudis, Obradovic'in Panathinaikos'tan ayrılmasıyla Türkiye'de Banvit ile başantrenörlüğe döndü, 1 sezonun ardından CSKA Moskova'ya geçti.

Itoudis, CSKA ile birlikte 2 EuroLeague şampiyonluğu, 6 Rusya Ligi, 6 VTB Ligi şampiyonluğu elde etti ve 2 kez EuroLeague yılın koçu ödülünün sahibi oldu.

Haberin Devamı

Yunan başantrenör, Obradovic'in asistanı olarak ise 5 kez EuroLeague, 11 kez Yunan Ligi şampiyonluğu yaşadı.

ARŞİV

LeBron Jamesten Fenerbahçe paylaşımı: Paranın satın alamayacağı şey...LeBron James'ten Fenerbahçe paylaşımı: 'Paranın satın alamayacağı şey...'Haberi Görüntüle

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN VİDEO İÇERİKLERİ;

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Beko#Fenerbahçe Basketbol#Dimitris Itoudis Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave
Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave
Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı