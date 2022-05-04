Fenerbahçe Beko'dan Dimitris Itoudis hamlesi! Sasha Djordjevic ile yollar ayrılıyor...

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Fenerbahçe Beko'nun gelecek sezon için Yunan koç Dimitris Itoudis ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Sport24'ten Yunan gazeteci Spyros Kavalieratos'un haberine göre; THY Euroleague'de bu sezon beklenen performansı gösteremeyen ve Play-Off fırsatını dahi tepen Fenerbahçe Beko, Sasha Djordjevic ile yollarını ayıracak.

İddiaya göre Djordjevic'e tazminat ödemeyecek olan Fenerbahçe, Yunan koç Dimitris Itoudis ile sözleşme imzaladığını açıklayacak.

UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ NEDENİYLE CSKA'DAN AYRILIYOR

CSKA Moskova ile 1 yıl daha sözleşmesi olan ancak Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeniyle kulüpten ayrılacak olan Itoudis'in Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul ettiği belirtildi. Ayrıa Itoudis'in Fenerbahçe Beko'da geniş yetkilere sahip olacağı da vurgulandı.

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"ARTIK BEN ONUN TAVSİYELERİNİ İSTİYORUM"

Fenerbahçe Beko’dan ayrılarak dinlenmek istediğini belirten, aranın ardından Partizan'a dönen efsanevi koç, Itoudis hakkında “Neredeyse her gün birbirimizi arıyoruz. Eskiden benim tavsiyelerimi isterdi ancak artık ben onun tavsiyelerini istiyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Itoudis için Obradovic, “Benden daha genç olması önemli değil. Onun görüşlerine çok değer veriyorum. Birbirimizi her gördüğümüzde basketbol hakkında konuşuyoruz ve bu bizim ilişkimizin doğası” şeklinde konuşmuştu.

SIRP BASINI: DJORDJEVIC SIKINTIDA



Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de son dönemde önlenemez bir düşüşe girmiş, üst üste oynadığı maçlardan mağlup ayrılmıştı. Rus ekipleriyle oynayacağı iç saha maçları iptal olan Fenerbahçe'nin kötü gidişatı sonrası Sırp basını da Djordjevic'in durumunun sıkıntılı bir hal aldığını yazmıştı.



DIMITRIS ITOUDIS KİMDİR?

1990'da antrenörlük kariyerine başlayan 51 yaşındaki Dimitris Itoudis, 1999'da Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic'in asistanlığı görevine geldi. 13 sene bu görevde kalan Itoudis, Obradovic'in Panathinaikos'tan ayrılmasıyla Türkiye'de Banvit ile başantrenörlüğe döndü, 1 sezonun ardından CSKA Moskova'ya geçti.

Itoudis, CSKA ile birlikte 2 EuroLeague şampiyonluğu, 6 Rusya Ligi, 6 VTB Ligi şampiyonluğu elde etti ve 2 kez EuroLeague yılın koçu ödülünün sahibi oldu.

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Yunan başantrenör, Obradovic'in asistanı olarak ise 5 kez EuroLeague, 11 kez Yunan Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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