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Fenerbahçe Beko'dan Bjelica açıklaması! Sakatlık...

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#Fenerbahçe Beko#Nemanja Bjelica#Sırbistan
Fenerbahçe Bekodan Bjelica açıklaması Sakatlık...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 10:58

Fenerbahçe Beko, Sırbistan Milli Takımı ile EuroBasket 2022'ye hazırlanırken sakatlanan yeni transferi Nemanja Bjelica'nın durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

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Fenerbahçe Beko'dan Nemanja Bjalica ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Başarılı sporcumuz Nemanja Bjelica, Sırbistan Milli Takımı’nın EuroBasket 2022 hazırlıkları sürecinde 13 Ağustos tarihinde sağ bacak baldır sakatlığı yaşamıştır.

Bu tarihten itibaren oyuncumuzun sağlık durumu, sağlık ekibimiz tarafından Sırbistan Milli Takımı sağlık ekibi ile sürekli iletişim halinde kalınarak takip edilmiştir.

Nemanja Bjelica, bugün başlayacak turnuva öncesinde, tedavi sürecinde önemli bir bölümü geride bırakmış olmasına rağmen henüz turnuva için gerekli fiziksel seviyeye ulaşamadığına karar verilerek Sırbistan Milli Takımı kadrosundan çıkarılmıştır.

Oyuncumuz kısa bir süre içerisinde İstanbul’a gelerek takımımıza katılacaktır. Bjelica’nın tedavi ve hazırlık sürecine sağlık ekibimizin gözetiminde devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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#Fenerbahçe Beko#Nemanja Bjelica#Sırbistan

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