Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Sertaç Şanlı'nın yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz günlerde Sertaç Şanlı ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Sertaç Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Sertaç Şanlı'ya takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

SERTAÇ ŞANLI, DUBAİ BASKETBALL'DA

Dubai Basketball, Fenerbahçe'den ayrılan Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Yeni evine hoş geldin Sertaç" denildi.