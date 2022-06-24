Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Jeyhve Floyd, Galatasaray Nef'e imza attı!

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ING Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray Nef, iki gün önce Fenerbahçe Beko'dan ayrılan ABD'li pivot Jeyhve Floyd ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Galatasaray Nef, 2.03 cm boyundaki Amerikalı pivot Jeyhve Floyd ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Son olarak ligimizde Fenerbahçe Beko forması ile mücadele eden Jehyve Floyd 2022-23 sezonunda sarı kırmızılı formamız ile ING Basketbol Süper Ligi’ndeki kariyerine devam edecek. Oyuncumuza Galatasaray Nef’e hoş geldin diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz.

Jehyve Floyd’u tanıyalım

27 Haziran 1997’de Amerika’nın New Jersey eyaletinde dünyaya gelen Jehyve, 2015-2019 yılları arasında Holy Cross Crusaders Üniversitesi basketbol takımı ile NCAA’de oynama fırsatı buldu. Kolej yıllarının ardından 2019 yazında NBA’de kendine şans bulamayarak rotasını Avrupa’ya çeviren uzun oyuncumuz Yunanistan Ligi takımlarından Larissa BC ile imzalayarak profesyonel kariyerine başladı.

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2020-21 sezonu için Promitheas Patras ile imzalayan Jehyve Eurocup’ta çıktığı 1 maçlık maceranın ardından Ekim ayında İsrail takımlarından Hapoel Galil Gilboa ile anlaşmaya vardı. Burada çıktığı 36 maçta 11.4 sayı, 7.4 ribaunt, 1.9 asist ortalamaları ile sezonu tamamladı.

2021-22 sezonunda geldiğimizde ise yeniden Yunanistan’a dönen Jehyve Floyd Panathinaikos’a transfer oldu. Aralık ayına kadar Panathinaikos forması ile 5 Yunanistan Ligi, 10 Euroleague karşılaşması olmak üzere 15 maça çıktı. Aralık ayında yolu ülkemize düşen Jehyve Floyd ezeli rakibimiz Fenerbahçe Beko’ya imza attı.

ING Basketbol Süper Ligi’nde 12 maçta görev alan oyuncumuz, 4,8 sayı, 3,3 ribaunt, 1.3 asist ortalamaları ile oynadı. Fenerbahçe Beko forması ile çıktığı 14 Euroleague karşılaşmasında ise 3.4 sayı, 2.0 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Profesyonel Kariyeri

2015-19 College of the Holy Cross

2019-20 Larisa BC

2020 Promitheas Patras

2020-21 Hapoel Galil Gilboa

2021 Panathinaikos

2021-22 Fenerbahçe Beko