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Fenerbahçe Beko’dan 2024’e süper kapanış

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#Fenerbahçe#Yukatel Merkezefendi#Basketbol
Fenerbahçe Beko’dan 2024’e süper kapanış
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 01:46

Sarı lacivertli ekip baştan sona üstün götürdüğü maçı zorlanmadan kazanırken, üst üste 7. galibiyetini alıp liderliğini devam ettirdi. Fenerbahçe Beko’da Biberovic 20 sayı ile en skorer oyuncu oldu.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko sahasında Yukatel Merkezefendi’yi 91-72 yendi. Maçın başından itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettiren sarı lacivertliler 1. periyodu 23-19, devreyi de 48-37 önde kapattı. 3. çeyrekte konuk ekip farkı 6 sayıya kadar düşürse de (62-56) son bölüme 65-58 ile giren Kanarya, 4. periyotta rakibini 14 sayıda tutup maçtan da 19 sayı farkla 91-72 galip ayrıldı.

EFES VE GALATASARAY GALiP

F.Bahçe'de 4/4 ikilik, 4/6 üçlük isabeti ile oynayan Tarık Biberovic 20 sayı ile en skorer oyuncu olurken, ayrıca 9 ribaund aldı ve double-double’ı kılpayı kaçırdı.

Ligde oynanan diğer maçlarda Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka’yı 99-96, G.Saray da deplasmanda Aliağa Petkim’i 94-77 yendi.

Kadınlar Süper Ligi’nde sonuçlar: Emlak Konut-İlkem Tarsus: 81-67, Melikgazi-Botaş: 67-64, ÇBK Mersin-Nesibe Aydın: 87-76, Ormanspor-Galatasaray: 58-80.

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#Fenerbahçe#Yukatel Merkezefendi#Basketbol

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