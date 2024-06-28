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Fenerbahçe Beko'da transferler devam ediyor! Bonzie Colson ile 2+1 yıllık sözleşme...

Güncelleme Tarihi:

#FENERBAHÇE BEKO#BASKETBOL#TRANSFER
Fenerbahçe Bekoda transferler devam ediyor Bonzie Colson ile 2+1 yıllık sözleşme...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 16:32

Yeni sezon harekatına başlayan Fenerbahçe Beko, ABD'li forvet Bonzie Colson'u kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen ABD'li forvet Bonzie Colson ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki basketbolcunun daha önce Darüşşafaka ve Pınar Karşıyaka'da da forma giydiği hatırlatılarak "Colson, güçlü fiziği ve savunmadaki agresif görüntüsünün yanı sıra dış atışlar ve ribauntlardaki etkinliğiyle de biliniyor. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Bonzie Colson'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

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#FENERBAHÇE BEKO#BASKETBOL#TRANSFER

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