Fenerbahçe Beko'da teknik kadrodan bir kişinin Kovid-19 testi pozitif

Kulüpten yapılan açıklamada, dün yapılan Kovid-19 testlerinde teknik kadrodan bir ismin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncuların, teknik ekibin ve personelin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Kovid-19 testlerinde ise tüm sonuçların negatif çıktığı aktarıldı.

Sonucu pozitif olan teknik ekip çalışanının izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

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