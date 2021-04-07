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GeriBasketbol Fenerbahçe Beko'da teknik kadrodan bir kişinin Kovid-19 testi pozitif
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko'da teknik kadrodan bir kişinin Kovid-19 testi pozitif

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Fenerbahçe Beko'da teknik kadrodan bir kişinin Kovid-19 testi pozitif

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda teknik kadrodan bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün yapılan Kovid-19 testlerinde teknik kadrodan bir ismin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncuların, teknik ekibin ve personelin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Kovid-19 testlerinde ise tüm sonuçların negatif çıktığı aktarıldı.

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Sonucu pozitif olan teknik ekip çalışanının izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

 

Fenerbahçe Bekoda teknik kadrodan bir kişinin Kovid-19 testi pozitif

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