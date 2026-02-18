×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe Beko'da sakatlık depremi! En az 1,5 ay forma giyemeyecek

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Beko#Nicolo Melli#Safiport Erokspor
Fenerbahçe Bekoda sakatlık depremi En az 1,5 ay forma giyemeyecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 15:48

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Nicolo Melli, yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haberin Devamı

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Safiport Erokspor'u 83-76 yenerek Dörtlü Final'e yükselen Fenerbahçe Beko'da takımın yıldız isimlerinden Nicolo Melli, yaşadığı sakatlığın ardından üçüncü çeyrekte kenara gelmiş ve son çeyrekte süre almamıştı.

İtalyan oyuncudan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Nicolò Melli’nin ayak kemiğinde çatlak tespit edildi.

İtalyan oyuncu ameliyat olacak ve en az 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

Gözden KaçmasınTedescodan yeni sözleşme açıklaması Fenerbahçede çok mutluyumTedesco'dan yeni sözleşme açıklaması! 'Fenerbahçe'de çok mutluyum'Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Beko#Nicolo Melli#Safiport Erokspor

BAKMADAN GEÇME!