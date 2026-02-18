Fenerbahçe Beko'da sakatlık depremi! En az 1,5 ay forma giyemeyecek

Güncelleme Tarihi:
Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Safiport Erokspor'u 83-76 yenerek Dörtlü Final'e yükselen Fenerbahçe Beko'da takımın yıldız isimlerinden Nicolo Melli, yaşadığı sakatlığın ardından üçüncü çeyrekte kenara gelmiş ve son çeyrekte süre almamıştı.
İtalyan oyuncudan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Nicolò Melli’nin ayak kemiğinde çatlak tespit edildi.
İtalyan oyuncu ameliyat olacak ve en az 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.