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Fenerbahçe Beko eski günlerine dönüyor! Euroleague'de zirvede...

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#Fenerbahçe#Euroleague#Itoudis
Fenerbahçe Beko eski günlerine dönüyor Euroleaguede zirvede...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 07:00

Kulübe 11 kupa kazandıran Zeliko Obradoviç gibi bir efsanenin ardından Igor Kokoskov ve Aleksandar Dordevic’de aradığını bulamayan Kanarya EuroLeague’de ise 9 maçın 8’ni kazanarak ziryeve çıktı. Türkiye Süper Ligi’nde de yenilgisiz tek takım Fenerbahçe.

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Fenerbahçe Beko bu sezon Dimitris İtudis ile 15 resmi maçta 14 galibiyet alarak müthiş bir performansa imza attı. Bu akşam EuroLeague’de de Emporio Armani Milan karşısına, pazar de ligde Galatasaray deplasmanına çıkacak olan F.Bahçe yakaladığı yüksek moralle 2 maçı da kazanarak 2 kulvarda da zirve mücadelesine kayıpsız devam etmek istiyor.

Taraftar yeniden salona döndü

Zeljko Obradoviç gibi bir efsanenin ardından Kokoskov ve Dordevic denemelerinde aradığı havayı yakalayamayan F.Bahçe Beko, İtudis’le seri galibiyetler alarak yeniden eski günlerine dönme sinyali verirken, taraftarların ilgisinin yeniden parkeye dönmesini de sağladı. F.Bahçe ligde 6’da da yaparken, EuroLeague’de ise oynadığı 9 karşılaşmanın 8’ni kazanmayı başardı.

Bir koç takımı kuruldu

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Oluşturduğu düşük bütçeli takımla ‘Euro Cup kadrosu kuruldu’ şeklinde eleştiriler alarak yola çıkan Yunan çalıştırıcı, tamamını kendi seçip aldırdığı ekiple bir koç takımı yaratmayı başardı. Son düdüğe kadar cansiparane oynayan, mücadele eden, hırslı, inanan ve yüksek arkadaşlık havasıyla bir araya gelen yeni takım bu ivmeyi kaybetmemek için özveriyle çalışıyor

Bütçe Obra döneminin yarısı

Yıldızlar topluluğu kadronun Obradoviç ile yaşattığı unutulmaz başarıları yarı bütçeyle yakalama hedefiyle yola çıkan İtudis’in takımının şimdilik bu hedefe hızla ilerlemesi camiayı yeniden umutlandırdı. Öyle ki sarı lacivertliler hem Avrupa’yı hem de Türkiye Ligi’ni domine ediyor. Kanarya, EuroLeague’de zirvede yer alırken Süper Lig’de de 1 maçı eksik 2. basamakta.

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#Fenerbahçe#Euroleague#Itoudis

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