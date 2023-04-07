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Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes imzayı attı!

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#Transfer#Fenerbahçe Beko#Nigel Hayes-Davis
Fenerbahçe Bekoda Nigel Hayes imzayı attı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 16:09

Fenerbahçe Beko, sezon başında kadroya katılan Nigel Hayes-Davis ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, kadromuza 2022-23 sezonu başında katılan ve performansıyla ekibimizin en değerli parçalarından biri haline gelen Nigel Hayes-Davis ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır.

Bu sözleşmeye göre Nigel Hayes-Davis, 2025-26 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir.

Her iki forvet pozisyonunda da oynayabilen Nigel Hayes-Davis (1994, 2.03), 2022-23 sezonunda takımımız ile 33 EuroLeague maçının tamamında forma giyerek 10.5 sayı (%60.1 iki sayı, %37.8 üç sayı), 4.3 ribaund, 1.5 asist, 1.2 top çalma ve 13.3 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Hayes-Davis, ligimizde ise 21 maçta süre alarak 10.29 sayı (%56.25 iki sayı, %41.18 üç sayı), 4.90 ribaund, 1.76 asist, 0.86 top çalma istatistikleri yakaladı.

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Nigel Hayes-Davis, her iki kulvarda da gösterdiği üstün performansla sezonun en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Bu anlaşmanın Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Nigel Hayes-Davis’e Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz.

Fenerbahçe Bekoda Nigel Hayes imzayı attı

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#Transfer#Fenerbahçe Beko#Nigel Hayes-Davis

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