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Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo dönüyor

#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Nando De Colo
Fenerbahçe Bekoda Nando De Colo dönüyor

Fenerbahçe Beko’da bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nando De Colo'nun idmanlara başladığı, Monaco maç kafilesinde yer alacağı ve mücadele için hazır olmasının beklendiği açıklandı.

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Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko’da bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Nando De Colo, Danilo Barthel, Jan Vesely ve Marial Shayok idmanlara başladı. Bu isimler, ekibimizin Monaco maç kafilesinde yer alacak. De Colo ve Barthel’in mücadele için hazır olması beklenirken, Vesely ve Shayok’un durumlarına maç saatinde karar verilecek. Bitci Türkiye Kupası karşılaşmalarında sakatlanan Pierria Henry’nin yanı sıra, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri maçları için milli takımlarda bulunan Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen ve Ahmet Düverioğlu, Monaco mücadelesinde forma giyemeyecek."

 

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#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Nando De Colo

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