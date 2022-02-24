Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo dönüyor

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Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko’da bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Nando De Colo, Danilo Barthel, Jan Vesely ve Marial Shayok idmanlara başladı. Bu isimler, ekibimizin Monaco maç kafilesinde yer alacak. De Colo ve Barthel’in mücadele için hazır olması beklenirken, Vesely ve Shayok’un durumlarına maç saatinde karar verilecek. Bitci Türkiye Kupası karşılaşmalarında sakatlanan Pierria Henry’nin yanı sıra, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri maçları için milli takımlarda bulunan Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen ve Ahmet Düverioğlu, Monaco mücadelesinde forma giyemeyecek."