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Fenerbahçe Beko'da Metecan Birsen, 6 hafta parkeden uzak kalacak

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#Fenerbahçe Beko#Metecan Birsen#Pınar Karşıyaka
Fenerbahçe Bekoda Metecan Birsen, 6 hafta parkeden uzak kalacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 16:21

Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında dün oynanan Pınar Karşıyaka maçında omuzunda sakatlanan Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Metecan Birsen’in yaklaşık 6 hafta parkeden uzak kalacağı açıklandı.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 20. haftasında Pınar Karşıyaka, dün akşam evinde Fenerbahçe'yi 102-98 mağlup etmişti.

Mücadelenin ilk yarısında sol omzundan sakatlanan sarı-lacivertlilerin milli basketbolcusu Metecan Birsen’in yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Metecan Birsen, 13 Mart Pazartesi günü İzmir'de oynanan Pınar Karşıyaka maçının ilk yarısında sol omzundan sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun özel bir hastanede yapılan detaylı sağlık kontrollerinde akromioklaviküler bölgede 2. evre yaralanma tespit edilmiştir. Metecan Birsen'in sahalara dönüş süresinin yaklaşık altı hafta olması öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

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#Fenerbahçe Beko#Metecan Birsen#Pınar Karşıyaka

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