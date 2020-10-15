Fenerbahçe Beko'da Jarell Eddie 6'da 6 üçlükle Euroleague tarihine geçti

Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi. Kokoskov'un öğrencileri güçlü rakibi karşısında avantajlı konumdaydı ancak maçın uzatmalara gitmesini önleyemedi.

Maçın iyi isimlerinden De Colo'nun iki teknik faulle oyun dışı kalmasıyla dezavantajlı konuma düşen sarı lacivertliler maçı 78-77 kaybetti ama sezon için iyi sinyaller verdi.

Fenerbahçe Beko'da 6'da 6 üçlük atan Jarell Eddie'nin performansı göz doldururken, kaçırmadan üst üste bu rakamlara ulaşan ikinci oyuncu olarak THY Euroleague tarihine geçti.

Bu alanda rekor 9/9 üçlük isabeti ile Saulius Štombergas'a ait.