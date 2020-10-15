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GeriFutbol Fenerbahçe Beko'da Jarell Eddie 6'da 6 üçlükle Euroleague tarihine geçti
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Haber Giriş: 15.10.2020 - 08:07 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko'da Jarell Eddie 6'da 6 üçlükle Euroleague tarihine geçti

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Fenerbahçe Beko'da 6'da 6 üçlük atan Jarell Eddie, THY Euroleague tarihinde kaçırmadan üst üste en fazla isabet kaydeden ikinci oyuncu oldu.

Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi. Kokoskov'un öğrencileri güçlü rakibi karşısında avantajlı konumdaydı ancak maçın uzatmalara gitmesini önleyemedi.

Maçın iyi isimlerinden De Colo'nun iki teknik faulle oyun dışı kalmasıyla dezavantajlı konuma düşen sarı lacivertliler maçı 78-77 kaybetti ama sezon için iyi sinyaller verdi.

Fenerbahçe Beko'da 6'da 6 üçlük atan Jarell Eddie'nin performansı göz doldururken, kaçırmadan üst üste bu rakamlara ulaşan ikinci oyuncu olarak  THY Euroleague tarihine geçti.

Bu alanda rekor 9/9 üçlük isabeti ile Saulius Štombergas'a ait.

Fenerbahçe Bekoda Jarell Eddie 6da 6 üçlükle Euroleague tarihine geçti

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