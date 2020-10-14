Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov'dan mağlubiyet sözleri

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Kokoskov, mağlubiyetten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Zor bir maç oynadıklarını belirten Sırp teknik adam, "Uzun bir gece oldu. Kaybedince zor oluyor. Biz de çok iyi oynadık. Maçı uzatmaya götürmememiz gerekiyordu. Normal sürede kazanmamız gerekiyordu. CSKA Moskova'yı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis ise inandıkları bir galibiyete imza attıklarını aktardı.

Maç boyunca oyun planına sadık kaldıklarının altını çizen Itoudis, "Takımımı galibiyet için tebrik ediyorum. Bu galibiyeti inanarak aldık. Eksiklerimiz vardı ama herkes birbirinin açıklarını kapattı. Bu maçta birden fazla kazancımız oldu. Fenerbahçe de kazanabilirdi. Fazla top kaybı yaptık. En iyisi olmasa da oyunumuzu istediğimiz seviyeye getirdik. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum." diye konuştu.

Yunan teknik adam, müsabakada 26 sayı kaydeden Will Clyburn ile ilgili, "Böyle bir oyuncuya sahip olduğum için çok şanslıyım. Daha sağlıklı olmak için zamana ihtiyacı var. Bize her alanda çok katkı sağlıyor." dedi.