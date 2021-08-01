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GeriBasketbol Fenerbahçe Beko'da Erdem Can, NBA Yaz Ligi'nde görev yapacak
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 01.08.2021 - 11:29 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko'da Erdem Can, NBA Yaz Ligi'nde görev yapacak

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Fenerbahçe Beko'da Erdem Can, NBA Yaz Ligi'nde görev yapacak

Fenerbahçe Beko'nun yardımcı antrenörlerinden Erdem Can, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Utah Jazz'ın davetlisi olarak 2021 NBA Yaz Ligi'nde görev alacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 6. kez bu görev için davet edilen Erdem Can, Utah Jazz organizasyonuyla ilk olarak hazırlık kampında yer alacak ve ardından Yaz Ligi'nin iki farklı ayağına katılacak.

Erdem Can, 3-6 Ağustos'ta Salt Lake etabında, 8-17 Ağustos'ta ise Las Vegas ayağında Utah Jazz'ın Yaz Ligi'ndeki teknik ekibine dahil olacak.

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