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Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis ile yollar resmen ayrıldı.

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#Fenerbahçe Beko#Dimitris İtoudis#Ayrılık
Fenerbahçe Bekoda Dimitris Itoudis ile yollar resmen ayrıldı.
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 18:42

Fenerbahçe Beko'nun, baş antrenör Dimitris Itoudis ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada; "2022-23 sezonundan bu yana baş antrenörlüğümüzü yapan Dimitris Itoudis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Dimitris Itoudis’e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz." ifaedeleri kullanıldı.

SON 4 MAÇTA GALİBİYET YOK

Fenerbahçe Beko, Euroleague ve TBSL'de oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremedi. Sarı lacivertliler, ligde Beşiktaş ve Anadolu Efes karşısında yenilgiler alırken; Euroleague'de Baskonia ve Barcelona'ya mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, aynı zamanda Euroelague'deki son 7 maçında sadece 1 kez kazandı (Real Madrid 100-99).

JASIKEVICIUS VEYA TRINCHIERI SESLERİ

Sarı lacivertlilerin başantrenörlük koltuğu için Sarunas Jasikevicius veya Andrea Trinchieri'yi düşündüğü iddia ediliyor.

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#Fenerbahçe Beko#Dimitris İtoudis#Ayrılık

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