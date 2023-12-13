Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis ile yollar resmen ayrıldı.

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Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada; "2022-23 sezonundan bu yana baş antrenörlüğümüzü yapan Dimitris Itoudis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Dimitris Itoudis’e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz." ifaedeleri kullanıldı.

SON 4 MAÇTA GALİBİYET YOK

Fenerbahçe Beko, Euroleague ve TBSL'de oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremedi. Sarı lacivertliler, ligde Beşiktaş ve Anadolu Efes karşısında yenilgiler alırken; Euroleague'de Baskonia ve Barcelona'ya mağlup oldu.



Fenerbahçe Beko, aynı zamanda Euroelague'deki son 7 maçında sadece 1 kez kazandı (Real Madrid 100-99).

JASIKEVICIUS VEYA TRINCHIERI SESLERİ

Sarı lacivertlilerin başantrenörlük koltuğu için Sarunas Jasikevicius veya Andrea Trinchieri'yi düşündüğü iddia ediliyor.