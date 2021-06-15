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Basketbol
Haber Giriş: 15.06.2021 - 12:27 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Resmen açıklandı

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Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Resmen açıklandı

Fenerbahçe Beko, Litvanyalı forvet Edgaras Ulanovas ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Litvanyalı oyuncu Edgaras Ulanovas ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Beko'nun 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan Litvanyalı forvetimiz Edgaras Ulanovas ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.

Takımımızın formasını bir sezon boyunca giyen Edgaras Ulanovas'a Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz."

Fenerbahçe Bekoda ayrılık Resmen açıklandı

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