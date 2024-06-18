×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Fenerbahçe Beko'da ayrılık açıklandı! Yam Madar'a veda edildi..

Güncelleme Tarihi:

#FENERBAHÇE BEKO#BASKETBOL#Yam Madar
Fenerbahçe Bekoda ayrılık açıklandı Yam Madara veda edildi..
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 13:55

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe Beko, 23 yaşındaki oyun kurucu Yam Madar ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 23 yaşındaki İsrailli basketbolcu Yam Madar ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Gözden KaçmasınGürcistan cephesi, A Milli Takımımızdan çekiniyor: Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu harika | Buraya turist olarak gelmedik ama Türkiye de çok iyiGürcistan cephesi, A Milli Takımımızdan çekiniyor: Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu harika | Buraya turist olarak gelmedik ama Türkiye de çok iyiHaberi Görüntüle

Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Yam Madar ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Yam Madar’a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Madar, bu sezon sarı-lacivertli forma ile Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FENERBAHÇE BEKO#BASKETBOL#Yam Madar

BAKMADAN GEÇME!