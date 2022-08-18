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Fenerbahçe Beko'da Ali Muhammed (Bobby Dixon) ile yollar ayrıldı

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Beko#Ali Muhammed
Fenerbahçe Bekoda Ali Muhammed (Bobby Dixon) ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 17:29

Fenerbahçe Beko, basketbolu bıraktıktan sonra kulüp bünyesinde kalıp Bireysel Gelişim Antrenörü ve Altyapılar Elçisi olarak görev yapan Ali Muhammed (Bobby Dixon) ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe Beko, Sarı-lacivertli formayla başarılı yıllar geçirdikten sonra basketnolu bırakıp kulüp bünyesinde Bireysel Gelişim Antrenörü ve Altyapılar Elçisi olarak çalışmaya devam eden Ali Muhammed'in (Bobby Dixon) kişisel sebeblerden ötürü kulüpten ayrıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Kulübümüze uzun yıllar boyunca sporcu olarak hizmet etmiş ve efsaneleşmiş, geçtiğimiz sezon başında ise Fenerbahçe Beko bünyesinde “Bireysel Gelişim Antrenörü ve Altyapılar Elçisi” olarak çalışmış olan Ali Muhammed, kişisel nedenlerden ötürü yeni sezonda görevine devam edemeyecektir. Sporcu olarak unutulmaz katkılar sağladığı Kulübümüzde idari ekip bünyesinde de kısa sürede fark yaratan hizmetler yapan, genç sporcularımızın her daim örnek almaya devam edeceği bir figür olan ve sonsuza dek Fenerbahçe Ailesi’nin bir parçası olarak kalacak Ali Muhammed'e tüm katkıları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sarı mirasımızın en değerli isimlerinden olan Ali Muhammed’i evimiz Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda her zaman en özel şekilde ağırlamaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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ALİ MUHAMMED: AMERİKA'DA OLMAM LAZIM

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Ali Muhammed, Sarı-lacivertli taraftarlara gönderdiği görüntülü veda mesajında; "Kariyerimin en hüzel yıllarını Fenerbahçe formasıyla geçirdim. Geçen sezon farklı bir görevdeydim. Kişisel nedenlerden ötürü şu an Amerika'da olmam gerekiyor... Kalbim ve desteğim her zaman sizinle... İyi şanslar Fenerbahçe Ailesi..." dedi.

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Beko#Ali Muhammed

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