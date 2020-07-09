MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriFenerbahçe Beko'da 2 transfer, 1 ayrılık
GeriBasketbol Fenerbahçe Beko'da 2 transfer, 1 ayrılık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 09.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko'da 2 transfer, 1 ayrılık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe Beko'da 2 transfer, 1 ayrılık
Abone Olgoogle-news

Dinamo Sassari’den Dyshawn Pierre ile 1-1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklayan sarı lacivertli kulüp, Zalgiris’ten Edgaras Ulanovas’la da anlaşırken, Derrick Williams ise Valencia’ya gitti.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Koç Igor Kokoskov önderliğinde yeni bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe Beko, transferde gaza bastı.

Sarı lacivertliler, Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile 1-1 yıllık sözleşme imzalandığını dün resmen açıkladı. 27 yaşında ve 1.98 metre boyundaki Pierre, geçen sezon Dinamo Sassari formasıyla İtalya Ligi’nde 13.8 sayı, 7 ribaund, 2.8 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde ise 12.6 sayı, 8.4 ribaund, 2.4 asist istatistikleri tutturdu. ·

Fenerahçe ayrıca, Zalgiris’ten Litvanyalı forvet Edgaras Ulanovas ile anlaştı. 28 yaşında ve 1.99 metre boyundaki Ulanovas, geçen sezon 51 maçta ortalama 8.9 sayı, 3.3 ribaund ve 1.9 asist üretti. Gelen iki oyuncuya karşılık geçen sezonki kadroda yer alan Derrick Williams, Valencia ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten daha önce ayrılan Egehan Arna’nın ise Beşiktaş’la anlaştığı ileri sürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle