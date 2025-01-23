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Fenerbahçe Beko zorlu Olympiakos deplasmanında

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#Fenerbahçe Beko#Euroleague#Olympiakos
Fenerbahçe Beko zorlu Olympiakos deplasmanında
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 10:38

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, TSİ 22.15'te başlayacak.

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Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.15'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanan ve bir maçı eksiği olan sarı-lacivertliler, 14 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.

Ligde 7 maçlık galibiyet serisi bulunan Yunanistan temsilcisi ise 16 galibiyet, 6 mağlubiyet ile puan cetvelinin ilk sırasında bulunuyor.

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#Fenerbahçe Beko#Euroleague#Olympiakos

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